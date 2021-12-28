В Энгельсском районе больше месяца ищут 53-летнего мужчину

Ориентировку волонтеры «Лиза Алерт» разместили в своем сообществе в сети

В поселке Анисовский Энгельсского района уже месяц ищут 53-летний Дмитрия Закатимова. Об этом сообщили волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение мужчины неизвестно с 30 ноября. Поисковики сообщили его приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, черные кудрявые волосы с сединой, зеленые глаза.В день пропажи Дмитрий был одет в черную куртку, темно-синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем, просят сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.