В Саратовской области число жертв коронавируса перевысило 5 тысяч

В Саратовской области еще 13 человек скончались от коронавируса. Сегодня, 28 декабря, данные по смертности в регионе обновил оперштаб.

За прошедшие сутки в Саратовской области скончались 13 человек: шестеро женщин и семеро мужчин в возрасте от 44 до 92 лет. Общее количество жертв вируса достигло 5 012 человек.

Напомним, всего коронавирусом в регионе заразились 132 166 жителей, 308 из них сегодня узнали свой диагноз.

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