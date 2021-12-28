Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 27 декабря, в Вольске горел засыпанный песком дом, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание заметили в 17:14. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в двухквартирном доме на улице Совхозной. Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

Причина пожара уточняется. На тушение выезжали два пожарных расчета.

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