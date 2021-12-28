Валерий Радаев на заседании

Валерий Радаев заговорил о разрыве концессионного соглашения с «КВС», об этом он сообщил на заседании Саратовской областной думы.

- Концессий мы нахлебались на сегодняшний день, - заявил губернатор и напомнил, что в правительстве уже идут разговоры о разрыве концессионного соглашения с одной из коммерческих организаций, название которой он не упомянул, но оно и так всем очевидно.

- Сейчас заходим в суды с целью возврата городского хозяйства в муниципальную собственность, - сообщил губернатор во время обсуждения планируемого объединения транспортных сетей Саратова и Энгельса.

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