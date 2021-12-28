Радаев напомнил депутатам об ответственности и предложил не уходить на новогодние каникулы

Валерий Радаев

Сегодня, 28 декабря, в Саратовской областной думе прошло последнее заседание парламента в 2021 году. Губернатор Радаев, который присутствовал на нем, поблагодарил депутатов за работу и предложил использовать новогодние праздники для ее продолжения.

Он напомнил, что буквально накануне об этом говорил председатель ГД Вячеслав Володин во время рабочей поездки в Саратов.

- Жду от вас, уважаемые коллеги, заинтересованного участия, максимальной отдачи и следования подходу, который обозначил Вячеслав Викторович Володин. Он не раз повторял, что каждый депутат несет персональную ответственность перед своими избирателями, - сказал глава региона.

Он заметил ряд успехов совместной работы в 2021 году, одним из ключевых решений назвав серьезное сокращение дефицита регионального бюджета – на 9,7 миллиарда рублей и рост доходной части – на 12,6 миллиарда.

- Спасибо за работу. В следующем году ее только прибавится. Поэтому желаю вам крепкого здоровья, - напутствовал Валерий Радаев депутатов областной думы.

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