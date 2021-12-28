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Общество28 декабря 2021 6:46

Перед мостом Саратов-Энгельс образовались огромные пробки

Наталия Калинина
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Пробка в Энгельсе

Пробка в Энгельсе

Сегодня, 28 декабря, перед мостом Саратов-Энгельс образовались огромные пробки. Такие данные показывает сервис «Яндекс.Пробки».

Движение перед мостом оказалось парализовано из-за ДТП. Причем трудности есть как со стороны Саратова, так и со стороны Энгельса.

Жители Энгельса стоят на Лесозаводской улице в пробке. Затруднено также движение на улицах Трудовая, Тихая и Петровская.

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