Радаев: Нам нужно сделать электротранспорт в Саратове хотя бы на 70% окупаемым

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На внеочередном заседании Саратовской областной думы губернатор Радаев пояснил, для чего нужно объединить электротранспорт Саратова и Энгельса в единое хозяйство под контролем министерства транспорта.

- Учитывая, что проект большой, с поэтапной реализацией, кредиты будут из трех источников, все под льготную ставку. Первая часть - скоростной трамвай на 3-м маршруте и потом трамвай в Заводской район. Это и замена путей и новый подвижной состав – сделана заявка на 50 новых трамваев в лизинг. Первый этап реализации - 8 млрд. рублей, только на начало работ по развязке на Стрелке – 1,8 млрд рублей.

Еще важная задача проекта – баланс всего общественного транспорта. Нужно хотя бы на 70% загрузить электротранспорт, чтобы он себя окупал. И это еще мы пока не берем ремонт всех баз, депо.

Вариантов это сделать два, первый – концессия. У нас уже три концессии есть, мы нахлебались, по некоторым вступили в суды чтобы все вернуть, по некоторым есть сложности. Или это, или кредиты, заимствования.

Если мы сегодня не объединим в одно хозяйство электротранспорт, нам не дадут кредитных средств, кроме того регион сам выступает инвестором, - пояснил губернатор.

Депутаты вняли главе региона и единогласно проголосваали за принятие законопроекта в двух чтениях.

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