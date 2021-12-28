Сегодня, 28 декабря, в двух районах Саратова отключили воду до вечера, об этом сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла по адресу Огородная, 91. Воду в этом доме пришлось отключить.

В Волжском районе авария произошла по адресу Чернышевского, 83. На время проведения работ воду отключили по адресам Чернышевского, 83, 1-й Вакуровский проезд. Восстановить подачу воды планируется к 18:00.

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