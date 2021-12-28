За год на электротранспорт было потрачено 599 млн рублей

В Саратовской областной думе 28 декабря проходит внеочередное заседание, на котором рассматривают вопрос об объединении электротранспорта Саратова и Энгельса под началом министерства транспорта области.

Министр Алексей Петаев, выступая с представлением законопроекта заявил, что это требуется для развития транспортной инфраструктуры в саратовской агломерации и позволяет участвовать в федеральных программах именно с этой целью.

Законопроект предусматривает переходный период до октября 2022 года.

На практике в государственные унитарные предприятия планируется перевести муниципальные Саратовгорэлектротранс (СГЭТ) и Энгельсэлектротранс (ЭЭТ). Их имущество бесплатно передается в собственность области.

Петаев напомнил, что с мая Саратов повышает тарифы на электротранспорт, увеличивается количество маршрутов, расширяется их сеть.

В ходе доклада Петаев сообщил, что в 2021 году было потрачено 599 млн на функционирование СГЭТ.

По новому законопроекту, по расчетным потребностям на программу ежегодно потребуется 354 млн. Когда начнется реализация, министерство будет выходить в думу с уточненными цифрами.

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