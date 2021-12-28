В Ершове установили памятник работникам железнодорожного транспорта. Скульптура «Путеец» - это первый в Поволжье памятник работникам путевого хозяйства.

Для Ершова железная дорога имеет особое значение, город был основан благодаря ей. Именно путейцы, строившие дорогу Саратов – Уральск в конце XIX века, заложили поселение. Сейчас в Ершове несколько ж/д предприятий.

В планах ПриЖД также сохранение исторических памятников при поддержке властей региона. В том числе реконструкция исторического вокзала Энгельса.

"Путеец" в Ершове

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