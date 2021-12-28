В Саратовской области еще 308 жителей заразились коронавирусом

На сегодня, 28 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 308 новых случаев коронавируса. ВсегоCOVID-19 заразились 132 166 жителей региона.

Выздоровело с начала эпидемии 119 182 человек, за сутки — 617. В стационарах остаются 1 388 человек, на амбулаторном лечении 6 684.

В Саратове обнаружено 135 зараженных, в Энгельсском районе — 47, в Балаковском прибавилось 29 случаев, в Балашовском —25, в Вольском зарегистрировано 10 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 14;

- 7-14 лет – 8;

- 15-19 лет – 11;

- 20-29 лет – 27;

- 30-39 лет – 45;

- 40-49 лет – 46;

- 50-59 лет – 52;

- старше 60 – 105.

С пневмонией поступили 62 человека, с признаками ОРВИ — 246.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.