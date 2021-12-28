В Саратовской области еще 308 жителей заразились коронавирусом

На сегодня, 28 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 308 новых случаев коронавируса. ВсегоCOVID-19 заразились 132 166 жителей региона.
Выздоровело с начала эпидемии 119 182 человек, за сутки — 617. В стационарах остаются 1 388 человек, на амбулаторном лечении 6 684.
В Саратове обнаружено 135 зараженных, в Энгельсском районе — 47, в Балаковском прибавилось 29 случаев, в Балашовском —25, в Вольском зарегистрировано 10 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 14;
- 7-14 лет – 8;
- 15-19 лет – 11;
- 20-29 лет – 27;
- 30-39 лет – 45;
- 40-49 лет – 46;
- 50-59 лет – 52;
- старше 60 – 105.
С пневмонией поступили 62 человека, с признаками ОРВИ — 246.
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