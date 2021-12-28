В Ленинском районе произошла тройная авария на скользкой дороге

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 27 декабря, в Ленинском районе Саратова произошла тройная авария на скользкой дороге, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Аварию зафиксировали в 7:40 напротив дома № 12 по улице Саперная. 49-летний мужчина на ВАЗ-2113 врезался в автомобиль Hyundai Solaris, за рулем которого был 31-летний молодой человек. В последствии в ВАЗ врезался Ford Focus, за рулем которого был 59-летний водитель.

В результате ДТП травмы получил водитель ВАЗа.

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