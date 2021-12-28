В ДТП на проспекте Строителей пострадал водитель ВАЗа

ДТП на проспекте Строителей 27 декабря 2021 года Фото: ГИБДД по Саратову

Вечером 27 декабря в ДТП на проспекте строителей в Саратове пострадал водитель ВАЗа.

Столкновение в Ленинском районе Саратова произошло в 21.00 у дома № 88 – кольцевая развязка при выезде на Вольский тракт.

Не поделили дорогу LADA Granta с 42-летним водителем и ВАЗ-11113, которым управлял 58-летний мужчина. В результате столкновения последний госпитализирован с различными травмами.

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