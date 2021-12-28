В Хвалынске инвалид не мог получить жизненно важное лекарство

В Хвалынске 61-летний инвалид не мог получить жизненно важное лекарство. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы восстановить его права, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно заключению врачебной комиссии, инвалид II группы должен бесплатно получать необходимое ему современное лекарство от государства. Однако вопреки решению комиссии лекарство мужчине лекарство так и не выдали.

Прокуратура города внесла представление руководителю медицинского учреждения. Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. После этого необходимый препарат закупили.

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