Морозный Саратов

Сегодня, 28 декабря, в Саратове нет ветра, зато есть мороз, об этом сообщает Приволжское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Саратове температура колеблется от -22 градусов с тура до -14 в разгар дня. По ощущениям к вечеру до -27 градусов. Небо почти ясное. Ветер дует слабый, едва заметный. К ночи возможет туман.

В Саратовской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-западный, его скорость составляет 3-8 м/с. Температура колеблется от -13 до -18 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.