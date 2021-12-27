На дороге из Солнечного в Юбилейный три человека пострадали в аварии

Сегодня вечером, 27 декабря, на дороге из Солнечного в Юбилейный поселок в Саратове три человека пострадали в аварии. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария случилась в 17:40 на объездной дороге из Солнечного района в Юбилейный. «Лада Калина» столкнулась с ВАЗ-2114. К врачам обращались семь человек.

В результате в больницу попали трое: 27 и 25-летние пассажиры «четырнадцатой», а также 30-летний пассажир «Лады Калина».

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