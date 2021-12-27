В Саратове вечерние пробки достигли девять баллов

Почти максимальные заторы наблюдаются вечером 27 декабря в Саратове
Согласно сервису Яндекс.Пробки, основные магистрали города запружены из-за ДТП, и огромного количества транспорта.
Также осложняют дорожные условия неубранные снеговая каша на дорогах.
Напомним, максимально возможные заторы по шкале Яндекса для Саратова - 10 баллов.
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