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Общество27 декабря 2021 14:02

В Саратове вечерние пробки достигли девять баллов

Источник:kp.ru
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Почти максимальные заторы наблюдаются вечером 27 декабря в Саратове

Согласно сервису Яндекс.Пробки, основные магистрали города запружены из-за ДТП, и огромного количества транспорта.

Также осложняют дорожные условия неубранные снеговая каша на дорогах.

Напомним, максимально возможные заторы по шкале Яндекса для Саратова - 10 баллов.

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