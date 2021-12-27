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Общество27 декабря 2021 13:29

Житель Саратова выиграл 2 билета на праздничный концерт в филармонию

В конкурсе «КП-Саратов» есть победитель!
Наталия Калинина
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Наш победитель. Поздравляем!

Наш победитель. Поздравляем!

Житель Саратова выиграл 2 билета на праздничный концерт в филармонию. Вчера вечером, 26 декабря, «КП-Саратов» узнали победителя в конкурсе, организованном совместно Саратовской консерваторией в Инстаграм. Участвовали пользователи, поставившие лайк или сделавшие репост.

Победителя определил рандомайзер.

Сегодня утром саратовец Игорь Бабкин получил два билета на концерт «Новогодний карнавал», который состоится завтра в 19:00 в зале филармонии.

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