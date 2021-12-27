В Саратове ловят водителя «Весты», сбившего двух женщин

В Саратове ловят водителя «Лады Веста», сбившего двух женщин, об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным, ЧП произошло примерно в 13:50 возле дома № 5 на Ново-Крекингском проезде. Неизвестный водитель, данные которого устанавливаются, управляя автомобилем «Лада Веста», сбил 87-летнюю и 61-летнюю женщин, а затем скрылся с места ДТП.

Сейчас сотрудники ГИБДД ищут нарушителя. Пострадавшие доставлены в больницу.

Госавтоинспекция Саратова просит всех, кому-либо известно что-либо о данном происшествии, сообщить по телефонам 75-05-09 и 02, анонимность гарантируем.

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