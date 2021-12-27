Рецидивист из Ульяновская грабил женщин в Энгельсе

В Энгельсе в течение дня были ограблены две женщины, подозреваемый задержан по горячим следам сотрудниками патрульно-постовой службы.

Ограбления произошли 25 декабря. Первой жертвой стала женщина, у которой неизвестный прохожий вырвал сумку и убежал на перекрестке улиц Пушкина и Маяковского около 20.55. В тренировочной сумке были только спортивные вещи, поэтому грабитель выбросил сумку вместе со всем содержимым недалеко от места нападения.

Второй сигнал поступил спустя всего 25 минут позвонила 35-летняя горожанка, у которой неизвестный отобрал сумку с документами на улице Дубовская.

Задержанный ППС-никами 31-летний мужчина, житель Ульяновской области, оказался ранее судим. Возбуждены уголовные дела о грабеже, подозреваемый задержан.

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