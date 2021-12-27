С маршрутов Саратов-Энгельс сняли 20 автобусов

Троллейбусы потеснили автобусы на маршруте Саратов - Энгельс

С автобусных маршрутов Саратов-Энгельс сняли 20 машин. Об этом представители регионального минтранса заявили в ходе внеочередного заседания комитета по бюджету, налогам промышленности и собственности Саратовской областной думы.

- С маршрутов Саратов - Энгельс убрали 20 автобусов, заменив их на троллейбусы маршрута № 109 – пояснили на заседании чиновники.

Комитет вынес на голосование внеочередного заседания областной думы, которое спешно собирают завтра, 28 декабря, решение об объединении системы автобусного и электрического транспортного сообщения Саратова и Энгельса и подчинении ее министерству транспорта области.

Напомним, председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с работниками СГЭТ сегодня, 27 декабря, заявил о необходимости развития электротранспорта в саратовской агломерации.

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