У жителей Энгельса изъяли тигренка

Тигренка увезли в Тульский зоопарк. Фото Росприроднадзора

Сотрудники Роспотребнадзора в Саратовской области изъяли тигренка из семьи в Энгельсе.

Молодой самец тигра (Panthera tigris) по кличке Кинг обитал у местных жителей и попадался на глаза прохожим при выгулах, его фото мелькали в соцсетях. В результате проверкой занялись инспекторы Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Хозяев Кинга нашли, и объяснили им что тигры находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ, поэтому физическим лицам содержать их в частном владении запрещено на основании федерального закона от 01.01.2020г № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

На владельцев завели административное дело, а тигренка забрали и передали на временное содержание в тульский зоопарк.

- Тигренок чувствует себя прекрасно, настроение игривое, - сообщили в пресс-службе управления.

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