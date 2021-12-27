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Происшествия27 декабря 2021 11:21

В Саратове без воды остались два поселка в центре города

Поселки Соколовогорский и Новосоколовогорский остались без воды на неопределенный срок
Источник:kp.ru
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Авария на сетях электричества в центре Саратова обесточила водопроводную станцию, которая снабжала два поселка на возвышенности в центре Саратова.

- В связи с аварийной ситуацией на электрических сетях и отсутствием электроэнергии на водопроводной насосной станции сегодня, 27 декабря, приостановлена подача холодной воды в поселки Соколовогорский и Новосоколовогорский, - сообщили в ООО "КВС".

Там пообещали, что водоснабжение будет восстановлено сразу после того, как устранят повреждения на электросетях.

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