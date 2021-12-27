Состоятельные жители Саратова задолжали более 10,2 млн рублей по транспортному налогу

Состоятельные саратовцы задолжали более 10,2 миллионов по транспортному налогу, об этом сообщает региональное УФНС.

Долги имеют более 100 состоятельных жителей области. Общая сумма задолженности по налогу на дорогостоящие автомобили составляет более 10,2 миллионов.

Горожанам было предписано погасить все долги по налогам за 2020 год до 1 декабря 2021 года. Теперь к ним могут наведаться судебные приставы и взыскать имущество.

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