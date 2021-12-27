Володин предложил развивать электротранспорт в Саратове и Энгельсе

Вячеслав Володин в помещениях СГЭТ

Вячеслав Володин на встрече с работниками СГЭТ в Саратове предложил разработать программу развития электротранспорта

Вячеслав Володин с сотрудниками СГЭТ обсудил концепцию развития электротранспорта в городе. Он также прокомментировал объединение пассажирских перевозок в Саратове и Энгельсском районе и передачу полномочий региональной власти. Председатель ГД, который находится в Саратове с рабочим визитом, отметил, что это важное решение, требующее большой ответственности.

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- Надо развиваться, бороться за пассажира, через качество обслуживания, использование новых технологий. Местной власти надо думать, что делать со старыми ДЭПО, которые не могут вместить весь транспорт. Должна быть программа развития троллейбусного движения, системная работа и параллельно с этим будем заниматься созданием скоростного трамвая. Задача одна – развивать городской электротранспорт», – сказал Володин и предложил для обсуждения этих конкретных задач собраться еще раз.

Напомним, Володин в 2020 году взял шефство над СГЭТ.

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В начале 2020 года на балансе СГЭТ находился 151 пассажирский троллейбус, средний возраст составлял 16 лет. Износ парка был 97%. На сегодня пассажирский парк составляет 236 троллейбусов, со средним возрастом 7 лет. Практически за два года проведена модернизация подвижного состава. В этом году в Саратов поступило 70 новых троллейбусов «Адмирал» с энгельсского завода, они уже вышли на линии города.

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Повысилась также средняя зарплата водителей на СГЭТ, которая была 25-27 тыс. рублей.

На сегодняшний день, как сообщили в группе сторонников спикера в телеграм-канале «Володин.Саратов» средняя зарплата водителей на СГЭТ составляет 60 тыс. рублей.

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