Под Ершовым на трассе перевернулся погрузчик

Сегодня, 27 декабря, в Ершовском районе Саратовской области перевернулся погрузчик, об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

ЧП случилось на трассе Ершов-Озинки. 21-лентий водитель экскаватора-погрузчика не справился с управлением и съехал с дороги. Затем транспорт перевернулся.

Водитель погрузчика получил травмы и был доставлен в больницу.

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