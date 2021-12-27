В Заводском районе Саратова частично закрывают 2 железнодорожных переезда

Сегодня и завтра, 27 и 28 декабря, в Заводском районе Саратова будет ограничено движение через два железнодорожных переезда. Об этом предупреждает пресс-служба Приволжской железной дороги.

Движение через переезд на 866-м километре станции Князевка закрывают сегодня, 27 декабря, с 10:00 до 14:00. Этот переезд находится на пересечении с выездом на 1-й Князевский проезд.

Движение через переезд на 864-м километре станции Князевка закрывают завтра, 28 декабря, с 10:00 до 14:00. Этот переезд находится на пересечении с улицей Лесопильной в поселке Лесопильный.

Движение ограничено на время проведения ремонтных работ: его будут поочередно открывать на двух направлениях.

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