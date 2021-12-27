В Саратове КВС вычислили 207 горожан, «нерационально пользующихся унитазом»

В Саратове КВС пожаловалось на 207 горожан, «нерационально пользующихся унитазом» и устраивающих засоры. Саратовцы продолжают бросать в унитаз остатки пищи, предметы личной женской гигиены, влажные салфетки, медицинские маски и контрацептивы.

Кроме того, с 20 по 27 декабря 105 аварий произошли из-за старых, изношенных труб. В 14 эпизодах ради устранения поломки приходилось отключать водоснабжение. В 23 случаях приходилось вскрывать дорожное покрытие ради ремонта. 21 котлован раскопан в зеленой зоне и грунтовых дорогах. Остальные течи обнаружили в водопроводных колодцах или камерах, пожарных гидрантах.

Кроме того, за неделю били обнаружены 23 повреждения на ведомственных, частных и линиях без собственника.

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