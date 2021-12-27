Молодой гонщик из Саратова накатал почти 300 штрафов на 350 тысяч рублей

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Почти рекорд по штрафам ГИБДД за короткий период установил 19-летний житель Саратова, который с момента получения прав успел получить 294 претензии со стороны правоохранителей.

Большая часть из этих штрафов – за значительное превышение скорости на дорогах. Общая сумма долга, который юный гонщик до сих пор не оплачивает – более 350 тысяч рублей, с учетом исполнительского сбора судебных приставав. Последние уже прождали все положенные сроки на уплату и по решению суда сами пошли к неплательщику.

По данным ГИБДД, у саратовского «шумахера» в собственности пока есть Citroën С5, на которой он и заработал штрафы. Сейчас она арестована – ее нельзя не продать, ни перерегистрировать. Пока машину оставили у 19-летнего должника, но если в ближайшее время он не выплатит штраф, то с ней проститься – ее продадут в счет уплаты долга.

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