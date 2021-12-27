В Саратове появится первый детский травмпункт

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В Солнечном-2 в Саратове завершилось строительство детской поликлиники, рассчитанной на 350 посещений в смену. При ней также будет открыт первый детский травмпункт и госаптека. Об этом рассказали врачи председателю ГД Вячеславу Володину, который приехал в построенное здание поликлиники сегодня, 27 декабря, в рамках рабочей поездки.

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В новой поликлинике уже установлено самое современное оборудование, и вообще оснащение медучреждения таково, что врачи признали – это первая такая поликлиника, которая соответствует всем стандартам.

Принимать маленьких пациентов начнут уже в январе, сейчас продолжается процедура получения лицензии.

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- Люди ждали поликлинику очень долго, просили о ее строительстве. Здесь все готово к приему, специалисты есть. Поликлиника должна принимать пациентов уже в январе. Лицензированием специалисты пусть занимаются в новогодние праздники», – отметил Володин, который стал инициатором этого строительства. Напомним, в прошлом году к нему обратились жители 11 микрорайона, где при строительстве большого количества многоэтажек совсем «забыли» про социальную инфраструктру. На строительство поликлиники благодаря Володину было выделено федеральное финансирование.

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На базе поликлиники откроют муниципальную аптеку. Всего, как уточнил министр здравоохранения Олег Костин, в течение следующего года в области планируют восстановить государственную сеть из 180 аптек. В этом году открыли уже 12, они расположены при медицинских учреждениях. Перечень обязательных лекарств в наличии здесь будет под контролем минздрава, что также позволит исключить спекуляции с ценами.

- Это правильный путь. Нужно было это раньше сделать. Можно будет брать под контроль цены и ассортимент, – сказал Вячеслав Володин.

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