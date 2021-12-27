В Саратовской области от коронавируса умерли еще 10 человек

Коронавирус унес жизни еще десяти саратовцев
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Саратовской области за минувшие сутки в ковид-госпиталях от коронавируса умерли десять человек. Данные за 26 декабря сообщили в минздраве.
- Скончались семеро женщин и трое мужчин в возрасте от 56 до 93 лет, - уточнили "КП-Саратов" в министерстве здравоохранения Саратовской области.
Таким образом общее число погибших от коронавируса с начала пандемии в Саратовской области достигло 4999 человек.
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