В Саратовской области от коронавируса умерли еще 10 человек

Коронавирус унес жизни еще десяти саратовцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за минувшие сутки в ковид-госпиталях от коронавируса умерли десять человек. Данные за 26 декабря сообщили в минздраве.

- Скончались семеро женщин и трое мужчин в возрасте от 56 до 93 лет, - уточнили "КП-Саратов" в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Таким образом общее число погибших от коронавируса с начала пандемии в Саратовской области достигло 4999 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.