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Здоровье27 декабря 2021 8:39

В Саратовской области от коронавируса умерли еще 10 человек

Общее число жертв COVID-19 в регионе достигло 4999 человек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус унес жизни еще десяти саратовцев

Коронавирус унес жизни еще десяти саратовцев

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за минувшие сутки в ковид-госпиталях от коронавируса умерли десять человек. Данные за 26 декабря сообщили в минздраве.

- Скончались семеро женщин и трое мужчин в возрасте от 56 до 93 лет, - уточнили "КП-Саратов" в министерстве здравоохранения Саратовской области.

Таким образом общее число погибших от коронавируса с начала пандемии в Саратовской области достигло 4999 человек.

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