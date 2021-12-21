Саратовцы из «Молодежки ОНФ» рассказали об участии в тушении пожаров в Якутии

Встреча прошла в пресс-центре «КП-Саратов» Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 21 декабря, в пресс-центре «КП-Саратов» рассказали об итогах работы в 2021 году региональной «Молодёжки ОНФ». В мероприятии поучаствовали советники областных министров: молодежной политики и спорта Никита Асташкин, а также внутренней политики и общественных отношений Николай Семёнов.

Глава организации Юлия Титова сообщила, что в течение года «Молодёжка» занималась множеством социальных проектов, в том числе: помогала пожилым людям (проект «Подшефные»), проводила рейды по местам установки мусорных баков в Саратове, работала в содействии с ведомствами, а также точечно разбирала обращения жителей региона. Юлия уточнила, что граждане могут попросить помощи «Молодежки» в соцсетях организации, а также позвонив по личному номеру общественницы: +7 987 385 3078.

Юлия Титова Фото: Дарья Васенина

Участник «Молодежки» Ален Алиев рассказал о своих поездках на места ЧП. Так, в этом году молодой человек несколько раз ездил на устранение последствий природных катаклизмов. Например, молодой человек несколько недель провел на тушении лесных пожаров в Якутии.

По словам Алена, главным критерием отбора на волонтерство в опасные места является физическое здоровье. Так, общественник рассказал, что поехавшему на пожары молодому человеку с астмой очень быстро пришлось вернуться домой.

Дмитрий Сайдалимов и Ален Алиев

А ещё один участник движения Дмитрий Сайдалимов поделился планами «Молодёжки» на следующий год – общественники планируют уделить больше внимания обращениям в соцсетях.

Посмотреть встречу полностью можно на нашем YouTube-канале «Транслятор» по ссылке.

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