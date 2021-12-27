На обновление автобусов и электротранспорта в Саратове и Энгельсе ежегодно собираются тратить 354 млн рублей

На обновление автобусов и электротранспорта в Саратове власти планируют взять серьезные кредиты

На внеочередном заседании комитета по бюджету Саратовской областной думы 27 декабря рассмотрели изменения в региональные законы, которые позволят передать организацию перевозок пассажирским автомобильным и электротранспортом в Саратове и Энгельсе (Саратовская агломерация) в ведение министерства транспорта Саратовской области.

Как пояснили представители минтранса депутатам, это нужно для того, чтобы регион смог участвовать в получении инфраструктурного бюджетного кредита на обновление пассажирской транспортной инфраструктуры и подвижного состава.

Деньги на все это планируется получить по частям – 38% - заемное банковское финансирование, 24,5% - льготное финансирование и фондирование ВЭБ.РФ, 30% - инфраструктурный бюджетный кредит, который муниципалитеты сами получить не могут, 7,5% Саратовская область привлечет за счет неких инвесторов.

Планируется, что переходный период передачи полномочий продлиться с 1 января по 1 октября 2022 года, во время которого будут уточнены финансовые потребности проекта обновления инфраструктуры и подвижного состава. На 2022 год потребуется 88,5 млн рублей. В дальнейшем, по сегодняшним подсчетам, ежегодно потребуется 354 млн рублей на этот проект, с учетом «повышения рентабельности перевозок электротранспортом».

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