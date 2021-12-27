В Саратове восемь человек госпитализированы с обморожениями за выходные

Мороз и гололед атакуют жителей Саратова Фото: Екатерина Семенова

В Саратове восемь человек получили обморожения за минувшие выходные - 25 и 26 декабря.

Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести и сейчас получают необходимую медпомощь. Об этом "КП-Саратов" рассказали в региональном минздраве.

Кроме этого еще трое жителей областного центра получили уличные травмы из-за падения на льду. Сообщения об этом поступили в службу скорой медицинской помощи города.

Двое из пострадавших были госпитализированы в стационар в состоянии средней степени тяжести, один человек получил помощь в условиях травмпункта.

Напомним, синоптики предупредили о сильных морозах предстоящей ночью, 28 декабря.

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