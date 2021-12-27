В аварии на Усть-Курдюмском шоссе пострадали два человека

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 26 декабря, в аварии на Усть-Курдюмском шоссе в Волжском районе Саратова пострадали два человека, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

О ДТП сообщили в 11:40. Напротив дома № 87 по Усть-Курдюмскому шоссе 48-летний мужчина на Hyundai Elantra врезался в BMW, за рулем которого сидел 24-летний парень.

В результате ДТП пострадали два пассажира BMW: 24-летиний парень и 23-летняя девушка. С травмами они доставлены в больницу.

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