Девушку и юношу нашли в ванной, мужчину на кухне: Два человека смогли выжить после отравления в Саратове

Следователи осмотрели место ЧП Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове на улице Аткарская произошло ЧП, из-за которого умер 18-летний парень. 34-летни мужчина и 18-летняя девушка сейчас в больнице, их спасли.

Днем 26 декабря, около 15.00, 34-летний хозяин квартиры в многоэтажке №66 по улице Аткарская позвонил по телефону знакомой и сообщил, что ему очень плохо и нужна помощь. Женщина немедленно отправилась к нему и нашла хозяина без чувств на полу в кухне, а в ванной – тела 18-летнего племенника мужчины и его девушки.

Прибывшие медики скорой уже ничем не могли помочь парню – он скончался, девушку и мужчину увезли в больницу. Сейчас, как сообщили в региональном СУ СКР, их жизни уже ничего не угрожает.

По данным следователей, которые осмотрели место ЧП, в помещении кухни установлена газовая колонка. С помощью газоанализатора специалист центра аварийно-газовой службы зафиксировал высокий уровень концентрации оксида углерода в помещении квартиры.

Назначено судебно-медицинское исследование.

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