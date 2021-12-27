В Саратовской области еще 303 человека заразились коронавирусом

На сегодня, 27 декабря, в Саратовской области зарегистрировано еще 303 случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 131 858 человек. Выздоровело с начала эпидемии 118 465 человек, за сутки — 101.

В стационарах региона остаются 1 359 человек, на амбулаторном лечении еще 7 035 саратовцев.

В Саратове зарегистрировано 146 новых случаев, в Энгельсском районе — 51, в Балаковском прибавилось 38 зараженных, в Балашовском —23 новых пациента.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 16;

- 7-14 лет – 23;

- 15-19 лет – 14;

- 20-29 лет – 30;

- 30-39 лет – 49;

- 40-49 лет – 48;

- 50-59 лет – 43;

- старше 60 – 80.

С пневмонией поступил 51 человек, с признаками ОРВИ — 245, болезнь без симптомов переносят семеро саратовцев.

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