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Общество27 декабря 2021 6:06

Саратов убирают от снега 219 рабочих

Из города вывезли 7 тысяч кубометров снега
Наталия Калинина
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Уборка в Саратове

Уборка в Саратове

Сегодня, 27 декабря, Саратов убирают от снега 219 рабочих, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. За сутки коммунальные службы вывезли с улиц семь тысяч кубометров снега.

Задействованы 207 спецмашин. Израсходовано порядка полутора тысяч тонн противогололедной посыпки.

В Саратове устраняют последствия снегопада.

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