Уборка в Саратове
Сегодня, 27 декабря, Саратов убирают от снега 219 рабочих, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. За сутки коммунальные службы вывезли с улиц семь тысяч кубометров снега.
Задействованы 207 спецмашин. Израсходовано порядка полутора тысяч тонн противогололедной посыпки.
В Саратове устраняют последствия снегопада.
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