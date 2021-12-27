Уборка в Саратове

Сегодня, 27 декабря, Саратов убирают от снега 219 рабочих, об этом сообщает пресс-служба городской администрации. За сутки коммунальные службы вывезли с улиц семь тысяч кубометров снега.

Задействованы 207 спецмашин. Израсходовано порядка полутора тысяч тонн противогололедной посыпки.

В Саратове устраняют последствия снегопада.

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