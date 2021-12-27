Сегодня, 27 декабря, в двух районах Саратова отключили воду до полуночи, об этом сообщает ООО «КВС».

В Заводском районе авария произошла по адресу 1-я Пионерская, 36/44. Прекращено холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц 1-я Пионерская - Ново-Астраханское шоссе - 2-я Нагорная - 4-я Нагорная. Еще одна авария там по адресу Заречная, 21. Без воды остались жители Заречной, от Азина до Хомяковой.

В Ленинском районе авария произошла по адресу Чемодурова, 11. Проблемы с водой будут по адресам Чемодурова, 9, 11, 13. Восстановить подачу воды во всех перечисленных адресах обещают к полуночи.

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