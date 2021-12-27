Жители двора в Саратове оказались в ледяном плену вместе с машинами

Авария на Куприянова, 14
В Ленинском районе Саратова на улице Куприянова воскресенье получилось необычным – в морозный день двор дома №14 превратился в ледяной бассейн.
Протечка из коммуникация затопила двор так, что отрезанными от внешнего мира оказались несколько припаркованных там машин, которые вряд ли смогут одолеть новый водоем, заполненный ледяным крошевом.
Утром в понедельник ситуация не улучшилась, а даже ухудшилась, о чем горожане сообщили в соцсетях.
Как выяснилось, все это - последствия аварии на сетях ООО "КВС".
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