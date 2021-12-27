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Общество27 декабря 2021 5:32

Потоп на Соколовой затруднил движение на въезде в Саратов

Понедельник «порадовал» саратовцев «коммунальной» пробкой
Наталия Калинина
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Коммунальная авария на Соколовой

Коммунальная авария на Соколовой

Сегодня, 27 декабря, в Волжском районе Саратова образовалась солидная пробка, об этом сообщил "КП-Саратов" очевидец.

В районе пересечения улиц Соколовая и Вознесенская происходит настоящий потоп из-за коммунальной аварии. Водителям приходится объезжать полузамерзшую лужу, которая перекрыла большую долю ширины проезжей части. Движение сильно затруднено.

Напомним, сегодня в Саратове синоптики обещали к вечеру сильные морозы.

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