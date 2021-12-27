В Саратов вернулись сильные морозы

Сегодня, 27 декабря, в Саратов вернулось ясное небо, об этом сообщает Приволжское УГМС.

В Саратове температура колеблется от -11 с утра до -8 днем и -19 к ночи. По ощущениям вечером похолодает до -26 градусов. Дует легкий западный ветер, отдельные порывы которого достигнут 8 м/с. Небо относительно ясное.

В Саратовской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер дует юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура колеблется от -8 до -13 градусов. На дорогах местами снежный накат и скользко.

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