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Общество26 декабря 2021 20:00

Жители Саратова по часу ждут троллейбусы на остановках

Горожане мерзнут и негодуют в Ленинском районе
Наталия Калинина
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Саратовцы на остановке на проспекте 50 лет Октября

Саратовцы на остановке на проспекте 50 лет Октября

Жители Саратова по часу ждут троллейбусы на остановках, с такой проблемой житель города обратился в социальные сети.

Как пишет подписчик паблика «Типичный Саратов» по вечерам горожане по 50 минут ждут общественный транспорт на остановках. Уехать куда-то после 22:00 просто невозможно.

- Когда наладят инфраструктуру? Когда этим частникам штрафы выпишут? Да такие, чтоб ощутили, а не пару тысяч. Троллейбусы завезли - в ДЭПО стоят? – вопрошает гражданин, замерзавший на проспекте 50 лет Октября.

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