Саратовцы на остановке на проспекте 50 лет Октября

Жители Саратова по часу ждут троллейбусы на остановках, с такой проблемой житель города обратился в социальные сети.

Как пишет подписчик паблика «Типичный Саратов» по вечерам горожане по 50 минут ждут общественный транспорт на остановках. Уехать куда-то после 22:00 просто невозможно.

- Когда наладят инфраструктуру? Когда этим частникам штрафы выпишут? Да такие, чтоб ощутили, а не пару тысяч. Троллейбусы завезли - в ДЭПО стоят? – вопрошает гражданин, замерзавший на проспекте 50 лет Октября.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.