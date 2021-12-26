Сегодня, 26 декабря, прокуратура в Саратове помогла «Т Плюс» починить трубу, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Представители надзорного ведомства увидели в сети публикацию, посвященную ЧП по адресу улица Мира, 29. Горожане пожаловались на прорыв трубы около многоквартирного дома.

До

В результате совместной работы с филиалом Саратовский ПАО «Т Плюс» повреждение было быстро устранено.

После

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.