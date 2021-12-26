Фото: Калинина Наталия
Саратовских водителей предупредили о тумане. Сегодня, 26 декабря, в региональной Госавтоинспекции сообщили об ухудшении видимости на дорогах.
Как пишут автоинспекторы, ориентироваться на трассе лучше по деревьям, столбам у края проезжей части. Необходимо использовать противотуманные фары, как передние, так и задние. Дальним светом лучше не злоупотреблять.
В ненастную погоду пешеходам лучше иметь светоотражающие элементы на одежде. Они помогут водителям заметить их на расстоянии 150 метров.
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