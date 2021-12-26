Сегодня, 26 декабря, в Кировском районе Саратова 18-летний юноша насмерть отравился газом, об этом сообщает портал «ЧП-Саратов».

Трагедия произошла по адресу Аткарская, 66А, в квартире многоэтажного дома.

18-летний саратовец насмерть отравился газом, а молодой мужчина и женщина попали в больницу с признаками отравления угарным газом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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