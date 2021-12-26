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Происшествия26 декабря 2021 11:11

В Александровом Гае трое детей остались сиротами из-за пожара

Спасатели разбирают завалы на пепелище
Наталия Калинина
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Трагедия в Александровом Гае

Трагедия в Александровом Гае

Появились подробности трагедии, которая произошла сегодня, 26 декабря, в селе Александров-Гай. Трое детей остались сиротами, их родители погибли на пожаре.

В селе Александров-Гай сгорел частный дом на улице Привокзальной. В нем проживала семья из пяти человек: двоих взрослых и трех детей. По имеющимся данным, возгорание заметила 36-летняя хозяйка дома. Она успела вывести из здания годовалого ребенка и 15-летнего сына и передала их соседям. Затем мать вернулась за 10-летней дочерью, но не успела выбраться. 37-летний супруг женщины также погиб в огне.

Прибывшие по вызову соседей пожарные потушили. 15-летний подросток попал в больницу с ожогами кистей рук.

Сейчас спасатели разбирают завалы на пепелище. Тела погибших родителей уже обнаружили. Дом отапливался газовой колонкой. Причина пожара устанавливается. СУ СК по Саратовской области проводит проверку, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

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