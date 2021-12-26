Туман в Саратове
Завтра, 27 декабря, Саратов накроет густой туман. Такой прогноз дает Саратовский Гидрометцентр.
Туман появится в области с ночи и сохранится утром. На территории Саратова, а также в левобережье ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.
Воителей просят быть аккуратнее на дорогах.
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