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Общество26 декабря 2021 9:26

Саратов накроет густой туман

Наталия Калинина
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Туман в Саратове

Туман в Саратове

Завтра, 27 декабря, Саратов накроет густой туман. Такой прогноз дает Саратовский Гидрометцентр.

Туман появится в области с ночи и сохранится утром. На территории Саратова, а также в левобережье ожидается туман с видимостью 500 метров и менее.

Воителей просят быть аккуратнее на дорогах.

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