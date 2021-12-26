Фото: Госавтоинспекция Саратовской области

Сегодня, 26 декабря, в Саратове три человека погибли в ДТП с КамАЗом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Саратовской области. Подробности инцидента уточняются.

По предварительным данным, в 11.30 в Заводском районе города «шестерка» столкнулась с КамАЗом, за рулем которого был 51-летний мужчина.

В результате аварии три человека из легкового автомобиля скончались от полученных травм на месте.

В ГИБДД Саратова уточнили, что погибли трое мужчин - 54-летний водитель ВАЗа, а также два его пассажира, мужчины 53 и 44 лет.

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