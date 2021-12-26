В Ленинском районе пожар унес жизнь человека

Сегодня, 26 декабря, в Ленинском районе Саратова пожар унес жизнь человека. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание заметили в 10:54 на улице Студеная. На пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в квартире на третьем этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
После тушения в квартире было обнаружено тело человека. Личность погибшего устанавливается. В 11:15 пожар был ликвидирован. На тушение выезжали три экипажа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.